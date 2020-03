Louis François Atzori ist seit Mittwochabend abgängig. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 64-Jährigen.

Polizei sucht nach 64-jährigem Vermissten

Die Polizei hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Die Polizei hat am Mittwochabend eine dringende Vermisstenmeldung veröffentlicht. Vom 64-jährigen Louis François Atzori fehlt jede Spur. Er wurde zuletzt am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Rue du Kiem in Luxemburg-Stadt gesehen.

Er ist etwa 1,75 Meter groß, von korpulenter Statur und trägt einen dunkelbraunen Mantel mit Kapuze sowie eine blaue Jeanshose. Alle Informationen zum Aufenthaltsort der Person und andere zweckdienliche Informationen nimmt die Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 entgegen.

