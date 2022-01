Im September soll ein Mann mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld im Süden des Landes abgehoben haben.

Polizei sucht Kreditkartendieb

Teddy JAANS Im September soll ein Mann mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld im Süden des Landes abgehoben haben.

Die Polizei sucht per Zeugenaufruf nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 11. September 2021 mit einer gestohlenen Kreditkarte an einem Geldautomaten in Esch/Alzette Bargeld abgehoben zu haben.

Alle zweckdienlichen Informationen und Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Esch unter der Rufnummer (+352) 244 50 1000 oder per Email Police.ESCH@police.etat.lu entgegen.

