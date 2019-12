Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft in Luxemburg, fahndet die Polizei nach einem bewaffneten Mann.

Polizei sucht Juwelendieb

(TJ) - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Samstag gegen 18.15 Uhr einen Juwelierladen in der Rue Philippe ll in Luxemburg-Stadt überfallen hat. Der Täter trug eine Waffe bei sich und bedrohte damit das Personal des Geschäfts. Er entwendete Schmuckwaren und flüchtete anschließend zu Fuß.

Zeugen, die zweckdienliche Hinweise geben können oder den Mann erkennen, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter der Notrufnummer 113 in Verbindung zu setzen.