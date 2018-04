Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger in Diekirch sucht die Polizei nach dem schuldigen Fahrer.

Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger in Diekirch sucht die Polizei nach dem schuldigen Fahrer.

Am Donnerstag ereignete sich gegen 18.15 Uhr in Diekirch in der rue de l'Industrie, in der Nähe des Bahnübergangs, ein Verkehrsunfall, wobei ein Fußgänger von einem Wagen erfasst und schwer verletzt wurde. Der schuldige Autofahrer beging Fahrerflucht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Diekirch zu melden (Tel. 4997-8500)