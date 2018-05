Am 24. März war ein Mann in ein Lokal in der Hauptstadt eingebrochen. Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Lokales 4

Polizei sucht Einbrecher

Am 24. März war ein Mann in ein Lokal in der Hauptstadt eingebrochen. Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht.





4 Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei

(SH) - Die Polizei hat am Mittwoch einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Gesucht wird die Identität eines Mannes, der sich am 24. März dieses Jahres gegen 4 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Lokal in der Hauptstadt verschafft hatte. Auf der Suche nach Wertgegenständen hatte er erheblichen Schaden angerichtet.

Die Beamten der Polizeidienststelle der Hauptstadt nehmen zweckdienliche Hinweise unter der Nummer 2442-1200 entgegen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.