Polizei sucht Drohnendieb

Per Zeugenaufruf fahndet die Polizei nach einem Mann, der es in einem mit der Ehrlichkeit nicht so genau nahm.

(TJ) - Ein Unbekannter hat vor Kurzem in einem Elektrowarengeschäft in Strassen eine Drohne im Wert von 1000 Euro gestohlen. Über die Vorgehensweise ist nichts bekannt.



Die Polizei sucht nun mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem unehrlichen "Kunden". Sollten Sie zur Identität des Mannes Angaben machen können, wenden Sie sich an das Polizeikommissariat Porte de l’Ouest unter der Rufnummer (+352) 24435-1000 oder an den Polizeinotruf 113.