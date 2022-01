Seit Samstag wird die 28-jährige Liridona Bulaku aus Diekirch vermisst. Die Polizei um Mithilfe.

Vermisstenmeldung

Polizei sucht 28-jährige aus Diekirch

Seit Samstag wird die 28-jährige Liridona Bulaku aus Diekirch vermisst. Die Polizei um Mithilfe.

(LW) - Seit Samstag wird die 28-jährige Liridona Bulaku aus Diekirch vermisst. Sie wurde an jenem Tag zuletzt gegen 15.30 Uhr in Befort gesehen, schreibt die Polizei am Dienstag.

Die Vermisste ist ungefähr 1,53 Meter groß und von normaler Statur. Foto: Polizei

Die Vermisste ist ungefähr 1,53 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat lange schwarze Haare und spricht Luxemburgisch. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine olivgrüne Jacke mit Fellkapuze.

Alle Hinweise über den Verbleib der Vermissten sollen der Polizeidienststelle in Diekirch/Vianden unter der Rufnummer +352.244.80.1000 oder via E-Mail an Police.DiekirchVianden@police.etat.lu übermittelt werden.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.