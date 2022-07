Gleich fünfmal musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen Trunkenheit am Steuer einschreiten.

Polizei stoppt fünf betrunkene Fahrer

(lm) - Gleich fünfmal musste die Police Grand-Ducale in der Nacht zum Sonntag wegen Trunkenheit am Steuer einschreiten, einmal kam es sogar zu einem Unfall.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, kam es gegen Mitternacht zum ersten Vorfall. Den Beamten wurde ein Fahrzeug gemeldet, das in Richtung Erpeldingen in Schlangenlinien unterwegs war. Der Fahrer konnte kurze Zeit später bei sich zu Hause angetroffen werden und gab zu, mit seinem Auto gefahren zu sein. Da der Alkoholtest positiv verlief, musste der Mann seinen Führerschein abgeben.

Auch im Kreisverkehr Irrgarten fuhr gegen 1 Uhr nachts ein Wagen in Schlangenlinien. Die Polizei wurde auch über diesen Fahrer informiert. Er sei anschließend noch deutlich zu schnell über die A1 gefahren. Die Beamten konnten ihn beim Tunnel „Gousselebierg“ stoppen und führten auch hier einen Alkoholtest durch. Da dieser positiv ausfiel, wurde dem Fahrer der Führerschein entzogen.

Weiter meldet die Polizei, dass ein Scooterfahrer gegen 4 Uhr auf der Bettendorfer Route de Diekirch zu schnell unterwegs war. Die Polizeistreife, die auf den Fahrer aufmerksam wurde, konnte ihn kurze Zeit später stoppen. Wie sich herausstellte, unterlag er bereits einem Fahrverbot. Da er außerdem unter Einfluss von Alkohol stand, wurde Anzeige erstellt. Zudem war sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet.

Gegen 5 Uhr kam es gleich zu zwei Vorfällen, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. In Diekirch fuhr eine alkoholisierte Fahrerin in der Rue de Stavelot in der falschen Richtung durch die Einbahnstraße. Eine ebenfalls betrunkene Fahrerin rammte auf dem Boulevard de la Pétrusse zwei stationierte Fahrzeuge. Beide Frauen mussten den Führerschein abgeben.





