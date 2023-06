Mit Blaulicht und Sirene gaben sie dem Fahrer deutliche Haltezeichen, die Fahrt endete jedoch erst nach einer Kollision mit dem Polizeiauto.

Alkohol am Steuer

Polizei stoppt Betrunkenen ohne Führerschein und Versicherung

Marvin SCHIEBEN

(mar) - Am frühen Samstagabend wurde gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer gemeldet, der auf der Autobahn A7 in Richtung Norden unterwegs war und aufgrund seines Fahrverhaltens auffiel. Eine Polizeistreife konnte den gemeldeten Wagen wenig später kurz vor Ettelbrück ausfindig machen. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrer sein Auto nicht unter Kontrolle hatte. Mit Blaulicht und Sirene gaben sie dem Autofahrer deutliche Haltezeichen, darauf reagiert der Fahrer jedoch nicht.

Er fuhr weiter in deutlichen Schlangenlinien und drohte mehrmals in die Gegenspur zu geraten. In der Ausfahrt Ettelbrück fuhr er fast gegen die Tunnelwand. Der Polizeistreife gelang es dann am Tunnelausgang an dem Auto vorbeizufahren, um den Fahrer zum Anhalten zu bringen. Dabei kletterte der Autofahrer noch während der Fahrt vom Fahrersitz auf den Rücksitz. Daraufhin kollidierte sein Auto mit dem Polizeiwagen. Danach wurden beide Fahrzeuginsassen immobilisiert und zur Dienststelle abgeführt.

Der Beifahrer und Besitzer des Autos stand stark unter Alkoholeinfluss. Dieser wurde wegen seines Zustandes von den Polizisten als eine Gefahr für sich und Dritte wahrgenommen, weshalb er zur Ausnüchterung im Passagearrest untergebracht werden musste. Beim Fahrer verlief der Alkoholtest ebenfalls positiv und die weiteren Überprüfungen ergaben, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines gewesen ist. Ebenso verfügte das Auto über keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete hieraufhin die Beschlagnahmung des Autos an. Gegen beide Personen wurde Strafanzeigen erstattet.

