Trunkenheit am Steuer

Polizei stoppt am Samstag vier alkoholisierte Fahrer

Vier Fahrer mussten an Heiligabend ihren Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abgeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

(lm) - An Heiligabend musste die Police Grand-Ducale viermal wegen Trunkenheit am Steuer eingreifen, wie aus dem Bericht vom Sonntag hervorgeht.

Gegen 19 Uhr wurde den Beamten in Düdelingen zunächst ein Fahrer gemeldet, der sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem unterlag er bereits einem Fahrverbot bis März 2024. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Auto beschlagnahmt und es wurde Anzeige erstellt.

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht wurde die Polizei auf einen Fahrer aufmerksam gemacht, der in Schlangenlinien auf der A7 unterwegs war. Die Fahndung wurde umgehend eingeleitet, sodass der Wagen zwischen Reckingen und Mersch auf der N8 gestoppt werden konnte. Auch in diesem Fall verlief der Alkoholtest positiv und der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Es wurde Anzeige erstellt.

Etwa eine Stunde später ist ein Fahrzeug auf dem CR114 zwischen Böwingen/Attert und Grevenknapp von der Straße abgekommen. Erneut stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde eingezogen und es wurde Anzeige erstellt.

Abschließend informiert die Polizei, dass sie bereits am Samstagvormittag einem Fahrer den Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abnehmen mussten. Dem Betroffenen wurde ein Fahrverbot zugestellt.

