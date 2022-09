Sechsmal musste die Polizei am Samstag wegen Trunkenheit am Steuer eingreifen. In allen Fällen wurde den Fahrern der Führerschein entzogen.

Polizei-Bericht

Polizei stoppt am Samstag sechs alkoholisierte Fahrer

(lm) - Gleich sechsmal musste die Polizei am Samstag wegen Alkohol am Steuer eingreifen, wie aus dem morgendlichen Bericht hervorgeht. In einem Fall kam es sogar zu einem Unfall.

Nach Angaben der Beamten wurde ihnen am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr ein Unfall auf der N11 zwischen Echternach und Lauterborn gemeldet. Ein Fahrer sei mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und habe die Leitplanke über mehrere Meter gestreift. Der Wagen kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer, der allein unterwegs war, wurde leicht verletzt. Er wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, war der Mann zudem stark alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein entzogen und es wurde Protokoll erstellt.

Weiter stoppte die Polizei Trunkenbolde in Luxemburg-Stadt, Düdelingen, Schengen, auf der A4 sowie auf der Aire de Berchem. In sämtlichen Fällen wurde der Führerschein von den Beamten entzogen.

