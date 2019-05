Polizei stoppt Abrissarbeiten in Limpertsberg

Am Donnerstag sollte in der Rue Jean l'Aveugle die Abrissbirne anrücken. Die historischen Bauten sollen nun aber bewahrt werden.

Maximilian RICHARD Am Donnerstag sollte in der Rue Jean l'Aveugle die Abrissbirne anrücken. Die historischen Bauten sollen nun aber bewahrt werden.

Eigentlich waren sie dem Untergang geweiht: Mehrere historische Bauten sollten in der Rue Jean l'Aveugle in Limpertsberg abgerissen werden – die Arbeiten am Haus auf Nummer 39 hatten am Donnerstag begonnen, auch am Haus Nummer 15 waren Bauarbeiter am Werk.



Quasi in letzter Sekunde griff die Polizei am Donnerstagnachmittag ein. Am Morgen war den Besitzern vom Kulturministerium ein ministerieller Beschluss zugestellt worden, der die Prozedur für die Klassierung in die Wege leitet. Die Arbeiten hätten gestoppt werden müssen, wurden sie aber nicht.

Das Ministerium schaltete die Polizei ein und erstatte nun Anzeige gegen die Besitzer. Ihnen soll bereits vor Monaten mitgeteilt worden sein, dass Pläne für die Klassierung bestehen.