Polizei stellt 120 Strafzettel am Stausee aus

Wegen Verstößen gegen das Parkverbot verteilten die Beamten am Freitag rund um den See eifrig gebührenpflichtige Verwarnungen.

(jt) - Trotz beschränkten Besucherzugangs bleibt der Andrang am Stausee groß. Zahlreiche Ausflügler strömten am Freitag in den Norden Luxemburgs, um sich am bislang heißesten Tag des Jahres eine Abkühlung im See zu gönnen. Bereits zu Mittag waren die Parkplätze in Lultzhausen und Insenborn ausgelastet. Einige Besucher, die ihre Wagen widerrechtlich abgestellt hatten, mussten mit einem Strafzettel die Heimreise antreten.

Die Polizei stellte am Freitagnachmittag bei Kontrollen rund um den Stausee zahlreiche Verstöße gegen das Parkverbot fest. Insgesamt 120 gebührenpflichtige Verwarnungen wurden wegen Nichtbeachtens der Parkverbotsschilder verteilt, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

Auch der Baggerweiher in Remerschen war am Freitag gut besucht. Foto: Lex Kleren

Der Zugang zu den Badeufern des Obersauer-Stausees ist derzeit nur gegen Reservierung möglich. Für dieses Wochenende sind keine Eintrittskarten mehr erhältlich, auch für das Wochenende vom 8. bis 9. August sind die Badeplätze bereits großteils ausgebucht. Für den Baggerweiher Remerschen waren im Webshop von visitmoselle.lu noch Tickets für Sonntag, den 1. August, verfügbar.

