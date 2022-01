Rund 150 Menschen haben laut Polizei im hauptstädtischen Bahnhofsviertel demonstriert. Weitere 20 Teilnehmer der Demo waren auf dem Glacis.

Lokales 10

Corona-Proteste

Polizei sperrt einen Abschnitt der Avenue de la Liberté

Irina FIGUT Rund 150 Menschen haben laut Polizei im hauptstädtischen Bahnhofsviertel demonstriert. Weitere 20 Teilnehmer der Demo waren auf dem Glacis.

Rund 150 Menschen haben am Samstag gegen die Impf- und Corona-Maßnahmen im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt demonstriert. Der Protestzug war gegen 14:30 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt gestartet. Die Polizei habe die Avenue de la Liberté zwischen der Place de Paris und der Place de la Gare sperren müssen, damit die Protestierenden sich nicht weiter bewegen könnten, sagt Frank Stoltz, zuständig für die Kommunikation bei der Polizei, auf Anfrage. Die Demo-Teilnehmer wurden somit auf beiden Seiten von der Polizei angehalten.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne





Polizei fragt keine Unterstützung aus Belgien an Am Freitag und Samstag finden wieder Corona-Proteste statt. Die Polizei begleitet die Demonstrationen ohne Unterstützung aus dem Ausland.

Ein Augenzeuge berichtete, dass die Gruppe von Demonstranten am Bahnhof sich danach auf rund 100 Teilnehmer verkleinert habe. „Die Teilnehmer, die für Unruhen sorgten, wurden von der Polizei aus der Gruppe herausgezogen“, erzählte er. Manche Geschäfte in der Avenue de la Liberté hätten aus Angst vor Krawallen zugemacht, einige seien weiterhin offen geblieben gewesen. Die Polizei hat die Demonstrationen ohne Unterstützung aus dem Ausland begleitet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne 7. Corona Demo - Rassemblement Gare & Gëlle Fra luc Deflorenne





Auf Twitter teilt die Police Luxembourg die neuesten Enwicklungen zu den Corona-Protesten mit. Die Lage scheint unter Kontrolle zu sein, wie ein weiterer Augenzeuge berichtet.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Krawalltourist aus Frankreich festgenommen Ein Mann aus Strasbourg wurde am Donnerstag festgenommen. Der Polizeizugriff hängt mit einer Teilnahme an einer Demo in Luxemburg zusammen.

Eine weitere Gruppe der Demonstranten, die rund 20 Personen zählte, hat sich laut der Polizei auf dem Glacis-Feld versammelt. Die Versammlung löste sich laut Angaben auf Twitter gegen 16:30 Uhr auf.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.