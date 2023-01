In Sterpenich läuft ein Großeinsatz im Zusammenhang mit einer vermissten Luxemburgerin. Die 31-Jährige wird seit Anfang Dezember vermisst.

Belgien

Polizei setzt Bagger bei Vermisstensuche in Sterpenich ein

(dme) – Seit Anfang Dezember wird eine 31-jährige Frau mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit in Belgien nahe der Grenze zum Großherzogtum vermisst. Zuletzt wurde die Frau am Nikolaus-Tag im Einkaufszentrum „McArthurGlenn“ in Metzig (Messancy) gesehen.

Am Dienstag meldeten belgische Medien nun einen Großeinsatz der Polizei in Sterpenich in der Nähe des Wohnsitz der Vermissten, eine Straße sei komplett abgeriegelt. Auch ein Bagger ist vor Ort im Einsatz, wie Bilder der Kollegen von RTL zeigen. Der Mann der 31-Jährigen soll zudem festgenommen worden sein.

Am Dienstagnachmittag will die belgische Polizei im Rahmen einer Pressekonferenz den aktuellen Ermittlungsstand präsentieren.

