Polizei schreitet siebenmal wegen Trunkenheit am Steuer ein

Aus dem Polizeibericht

Gleich siebenmal musste die Polizei von Freitag auf Samstag alkoholisierte Fahrer stoppen. Zwei davon wurden an einer Unfallstelle geschnappt.

(lm) - In gleich sieben Fällen musste die Polizei von Freitag auf Samstag wegen Trunkenheit am Steuer eingreifen, wie sie am Samstagmorgen mitteilt.

Gegen 1.30 Uhr eilten die Beamten zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Route d'Arlon in Luxemburg-Stadt. Drei Menschen kamen bei dem Zusammenstoß zu Schaden und wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, stand einer der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Dieser unterlag zudem bereits einem provisorischen Fahrverbot.

Als die oben genannte Unfallstelle abgesichert wurde, missachtete ein Fahrer die Haltezeichen der Beamten. Er blieb nach Angaben der Polizei erst einige Meter weiter stehen. Auch dieser Fahrer war alkoholisiert, außerdem war sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Nur kurze Zeit später, gegen 2 Uhr, erwischte die Polizei an derselben Stelle einen weiteren Trunkenbold. In diesem Fall war der Fahrer zunächst deutlich zu schnell unterwegs und missachtete anschließend noch die Haltezeichen der Beamten. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte den Fahrer doch noch stoppen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein Fahrverbot wurde zugestellt.

Alkoholisiert und keine gültige Versicherung

Weiter informiert die Polizei, dass ihr gegen 21.30 Uhr am Freitagabend gemeldet wurde, dass auf der N11 ein Auto erst in Schlangenlinien unterwegs war und dann gegen die Leitplanke fuhr. Eine Streife wurde zu besagter Stelle geschickt und konnte den Fahrer antreffen. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben. Außerdem konnte er keine gültige Versicherung vorzeigen.

Etwas früher am Abend, gegen 20.40 Uhr fuhr ein Auto zwischen Dalheim und Hassel in den Graben. Der Unfallfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, jedoch war auch er alkoholisiert und musste den Führerschein abgeben.

Abschließend meldet die Polizei, dass auch am Nachmittag bereits Führerscheine in Oberkorn und Niederkerschen wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen werden mussten.

