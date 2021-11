Gemeldet wurde ein Feuer in einem unbewohnten Haus, doch in einem Raum trafen die Beamten auf einen Mann – und brachten ihn in Sicherheit.

Luxemburg-Eich

Polizei rettet Mann aus brennendem Haus

(DL) - Ein Brand in einem unbewohnten Wohngebäude wurde der Polizei am Montag kurz vor 15 Uhr gemeldet. In dem Haus in der Rue de la Forge in Luxemburg-Eich lokalisierten die Beamten in der Tat in einem Zimmer ein Feuer und stellten fest, dass andere Teile des Gebäudes bereits mit dichtem Rauch versehen waren. Als die Polizeibeamten die Räume kontrollierten, um sicherzustellen, dass sich keine Personen im Gebäude befinden, trafen sie in einem Zimmer auf einen Mann, der von der Gefahrenlage scheinbar nichts mitbekommen hatte.

Erst nach mehrmaliger Wiederholung kam der Mann, der unter starkem Alkoholeinfluss stand, der Aufforderung der Polizei nach, das Gebäude zu verlassen. Anschließend wurde er zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und verblieb in ärztlicher Obhut.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Personenüberprüfung ergab, dass der Mann wegen illegalen Aufenthalts gemeldet war. Diesbezüglich wurde die zuständigen Abteilungen der Polizei und des Außenministeriums informiert.

Den Brand hatte die Feuerwehr gegen 16 Uhr gelöscht. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen; die „Section enquêtes spécialisées“ der Staatsanwaltschaft wurde mit der Untersuchung vor Ort betraut.

