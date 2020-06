Die Polizei will in den kommenden Wochen auf Strecken, die bei Motorradfahrern beliebt sind, verstärkte Präsenz zeigen.

Polizei nimmt Motorradfahrer ins Visier

(SH) - Wegen der Coronapandemie hat auch die Motorradsaison in diesem Jahr etwas später gewohnt als begonnen. Die Polizei will in den kommenden Wochen auf den Straßen für die Sicherheit der Motorradfahrer sorgen.

Demnach wird die Polizei auf jenen Strecken, an denen verstärkt Motorradfahrer unterwegs sind, eine erhöhte Präsenz zeigen, dies insbesondere an den Wochenenden, zu den Spitzenzeiten und bei schönem Wetter.

Bei den Polizeikontrollen wird vor allem auf den technischen Zustands des Motorrads, die Bordpapiere sowie das Tragen eines Helms und angemessener Schutzkleidung geachtet werden. Ein Akzent wird zudem auf nicht-reglementierten Auspuffen liegen, durch die die Motorräder lauter werden, als das Gesetz dies erlaubt.

Die Polizei will zudem in sozialen Netzwerken Kampagnen schalten, die über die Sicherheit der Motorradfahrer informieren.

