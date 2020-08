Die Bekämpfung des Drogenhandels ist eine der Prioritäten der Polizei im hauptstädtischen Bahnhofsviertel. Die Beamten konnten jüngst mehrere Erfolge verbuchen.

Polizei nimmt mehrere Drogendealer fest

Die Bekämpfung des Drogenhandels ist eine der Prioritäten der Polizei im hauptstädtischen Bahnhofsviertel. Die Beamten konnten jüngst mehrere Erfolge verbuchen.

(m.r.) - Die Polizei hat in den vergangenen zwei Wochen insgesamt sechs Personen wegen Drogenbesitzes im hauptstädtischen Bahnhofsviertel festgenommen. So führten die Beamten unter anderem am vergangenen Freitag mehrere Kontrollen in der Avenue de la Gare, der Avenue de la Liberté sowie der Rue de Strasbourg durch. Dabei konnte ein Mann ermittelt und verhaftet werden, der sieben Kugeln Kokain verschluckt hatte. Zudem wurden gegen zwei weitere Personen Strafanzeigen wegen Drogenkonsums und -besitzes gestellt. Eine weitere Person verstieß gegen das Ausländergesetz.

Spürhunde: Eine Nase für alle Fälle Ihnen entgeht nichts: Die Hunde des Zolls haben den richtigen Riecher und unterstützen die Beamten bei der Suche nach illegalen Substanzen.

In ihrem Pressebericht betont die Polizei, dass die Bekämpfung des Drogenhandels eine Priorität für die Behörde darstellt. So konnte etwa auch Sonntag ein Mann im Bahnhofsviertel ermittelt werden, der über 20 Kugeln Kokain bei sich führte. Mitte August kam es zu vier weiteren Festnahmen, nachdem Drogendealer auf frischer Tat ertappt wurden.

Ebenfalls wurden in den vergangenen Tagen Verstöße gegen die Covid-Auflagen und das Ausländergesetz festgestellt. Eine Person wurde in Abschiebehaft untergebracht, da sie sich illegal in Luxemburg aufhielt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.