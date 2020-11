Der Verdächtige hatte mehr als 100 Kugeln Kokain und Heroin dabei, als er von der Polizei kontrolliert wurde.

Polizei nimmt Drogendealer im Bahnhofsviertel fest

Die Polizei hat am Freitagabend in der Hauptstadt einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat ertappt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr in der Rue de Bonnevoie einer Sicherheitspatrouille aufgefallen. Bei einer Körperdurchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann insgesamt 115 Kugeln Kokain und Heroin bei sich trug.

Der Mann wurde festgenommen und die Drogen beschlagnahmt. Der Verdächtige hatte am Samstagmorgen einen Termin beim Untersuchungsrichter.

