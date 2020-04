Gleich drei Personen wurden am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch erwischt, nachdem sie sich unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hatten.

Polizei muss wegen Alkohols am Steuer eingreifen

(SH) - Obwohl die Menschen derzeit, nur wenn unbedingt notwendig, ihr Zuhause verlassen sollten, musste die Polizei in den vergangenen Stunden gleich mehrmals wegen Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr eingreifen.

Am Dienstag war gegen 19.30 Uhr ein Autofahrer im Val de Hamm nicht nur mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadt Luxemburg unterwegs, er geriet auch auf die Gegenfahrbahn. Ein Busfahrer, der ihm entgegenkam, konnte noch durch Hupen auf sich aufmerksam machen und durch ein Abbremsmanöver einen Unfall vermeiden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Er konnte in der Rue de Bonnevoie von der Polizei gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und sein Fahrzeug war nicht versichert. Der Wagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und dem Fahrer ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Unter Alkoholeinfluss stand auch ein Fahrer, der gegen 22.30 Uhr seinen Wagen in Schlangenlinien durch die Rue Principale in Wilwerdingen steuerte. Der Mann verweigerte die weiteren Amtshandlungen. Ihm wurde ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Im Bahnhofsviertel bemerkte eine Polizeistreife gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch dann einen Wagen, der erhebliche Mängel aufwies. Auch dieser Fahrer war alkoholisiert und verweigerte die Amtshandlungen. Zudem war er wegen administrativen Zustellungen signalisiert. Er wird sich wohl vor Gericht verantworten müssen.

