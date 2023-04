Drei Unfälle unter Alkoholeinfluss, ein Fahrer schlief an der Ampel ein und einer überholte die Polizei mit zu hoher Geschwindigkeit.

Aus dem Polizeibericht

Polizei muss mehrfach wegen Alkohol am Steuer einschreiten

Drei Unfälle unter Alkoholeinfluss, ein Fahrer schlief an der Ampel ein und einer überholte die Polizei mit zu hoher Geschwindigkeit.

Drei Unfälle unter Alkoholeinfluss und zwei weitere Führerscheinentzüge: So lautet die Bilanz der Polizei der vergangenen Nacht.

Gegen 0.50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Esch/Alzette ein Fahrzeug auf der Fahrbahn liege. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor gegen ein stationiertes Auto gefahren war. Die Beamten führten noch vor Ort einen Alkoholtest durch, welcher positiv verlief. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen, es wurde Protokoll erstellt und das Auto wurde abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei blieb es beim hohen Materialschaden - demnach kam niemand zu Schaden.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 1 Uhr nachts zwischen Oetringen und Canach. Zwei Fahrzeuge stießen hier zusammen, beide Autos wurden bei der Kollision stark beschädigt. Glücklicherweise wurde auch in diesem Fall niemand verletzt. Eine Fahrerin hatte jedoch deutlich zu viel getrunken und musste ihren Führerschein abgeben.

Weiter meldet die Police Grand-Ducale, dass eine Streife gegen 2.15 Uhr in Mondorf einen Fahrer stoppte, der zwei stationnierte Fahrzeuge mit seinem Wagen rammte. Erneut war der Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen. In allen Fällen wurde Protokoll erstellt.

An roter Ampel eingeschlafen

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand ein Mann, der an gegen 5.45 Uhr in Limpach an einer roten Ampel hinterm Steuer eingeschlafen war. Die Polizei weckte den Mann und führte anschließend einen Alkoholtest durch, der den Verdacht der Beamten bestätigte. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Bei einem von fünf tödlichen Unfällen ist Alkohol im Spiel Kollisionen unter Alkoholeinfluss ereignen sich vor allem zu später Stunde und an Wochenenden.

Ein weiterer Trunkenbold überholte gegen 3.45 Uhr eine Streife in der hauptstädtischen Avenue de la Faïencerie mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Auto am Ortseingang von Bridel stoppen. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde auch diesem Fahrer die Fahrlizenz entzogen. In beiden Fällen wurde Protokoll erstellt.

