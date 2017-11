(vb) – Viele Male musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen Alkohol am Steuer einschreiten. Die Autofahrer fielen durch Schlangenlinien, durch lautes Geschrei oder durch grobe Ungeschicklichkeit auf.

Im Stadtgebiet Luxemburg wurde eine Patrouille gegen 4 Uhr in der Rue Marie-Adelaide auf einen Wagen aufmerksam, welcher in Schlangenlinien gesteuert wurde. Da in dieser Straße die Geschwindigkeit auf 30 km/h festgelegt ist, die Fahrerin jedoch deutlich zu schnell fuhr, wurde der Wagen sofort gestoppt.

Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholgeruch bemerkt und ein diesbezüglicher Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert überschritten wurde. Als auf der Dienststelle ein weiterer Test durchgeführt wurde, erlitt die Frau mehrere Stimmungsschwankungen. Den Beamten wurden Weinanfälle, Hysterie und derbe Beschimpfungen geboten. Nach den Amtshandlungen konnte die Frau die Dienststelle verlassen. Sie lief jedoch aus dem Büro in Richtung Notausgang, konnte aber eingeholt und gelotst werden. Als der Beamte ihr die Formulare aushändigen wollte schmiss sie diesem dem Beamten ins Gesicht. Erneut lief sie weg und versuchte nun das Gelände über den Gitterzaun zu verlassen. Auch dies konnte verhindert werden und sie wurde erneut Richtung Ausgang gebracht.

Nach nur wenigen Minuten kehrte sie zurück, schrie wild durch die Gegend und warf ihr Mobiltelefon in Richtung des Beamten als dieser versuchte die Frau zu beruhigen.

Schlussendlich wurde aufgrund der Umstände sowie ihrer Verfassung entschieden die Frau im Arrest unterzubringen.

Den falschen Schlafplatz hatte sich ein Fahrer in Esch/Alzette ausgesucht: Er nächtigte gleich neben dem Polizeirevier in seinem Auto. Die Beamten fanden den Wagen gegen 2.30 Uhr mit eingeschalteten Lichtern und einem tiefschlafenden Mann im Inneren vor. Schnell konnte ein Alkoholeinfluss beim Fahrer festgestellt werden. Da er angab den Wagen von der Place Benelux zum Parkhaus gesteuert zu haben wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund des Resultates wurde der Führerschein eingezogen.

In Esch/Alzette im Dieswee machte ein Fahrer durch den Krach seines Wagens ungewollt auf sich aufmerksam. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wagen auf Höhe des Radkastens der Beifahrerseite erhebliche Schäden aufwies. Ein anderer abgestellter Wagen wies ebenfalls Beschädigungen auf und es stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund eines falschen Manövers den Schaden verursacht hatte.

Der Unfallverursacher stand unter starkem Alkoholeinfluss was ein durchgeführter Atemlufttest bestätigte. Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits über ein Fahrverbot verfügt. Demnach wurde die Staatsanwaltschaft informiert, welche wiederum die Beschlagnahmung des Fahrzeuges anordnete.