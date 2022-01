Sechs Jugendliche hatten in einem Gemeinschaftsraum randaliert. Die Situation konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

In Dreiborn

Polizei muss erneut in der Unisec einschreiten

(m.r.) - Am Freitag musste die Polizei erneut in der Sicherheitseinheit des Centre socio-éducatif de l'Etat (Unisec) in Dreiborn einschreiten. Die Beamten wurden verständigt, weil gegen 10 Uhr mehrere Jugendliche in einem Gemeinschaftsraum randalierten. Die Polizisten konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Die sechs Jugendliche leisteten keinen Widerstand. Sie wurden vorerst voneinander getrennt untergebracht.

Zweiter Einsatz binnen eines Monats

Weit weniger reibungslos verlief indes ein Polizeieinsatz am 8. Januar in der Unisec. Polizisten mussten einschreiten, nachdem eine Gruppe von sechs Jugendlichen sich gegen 22.30 Uhr vehement weigerte, die Zellen aufzusuchen. Es kam zu Ausschreitungen. Bei dem Einsatz wurden drei Polizisten und vier Mitarbeiter leicht verletzt. Zwei der minderjährigen Angreifer wurden zeitweilig in die Haftanstalt Schrassig gebracht.

