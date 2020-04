Wegen Alkohol am Steuer mussten zwei Autofahrer am Samstag ihre Fahrberechtigungen abgeben.

Polizei meldet zwei Führerscheinentzüge

In Bissen kam es gegen 18.30 Uhr am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war damit gegen einen Zaun geprallt. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten die Beamten bei dem Fahrer einen zu hohen Alkoholpegel fest. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und wurde angezeigt.

In der Nacht auf Samstag nahm die Polizei noch einem anderen Autofahrer aufgrund von Alkohol am Steuer den Führerschein ab. Der Mann war gegen 1 Uhr morgens in Frisingen aufgehalten worden.









