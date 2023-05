Ruhestörer, Raufbolde und eine groß angelegte Alkoholkontrolle hielten die Ordnungskräfte in der Nacht zum Sonntag auf Trab.

Zahlreiche Einsätze

Polizei meldet ein Dutzend Schlägereien

Ruhestörer, Raufbolde und eine groß angelegte Alkoholkontrolle hielten die Ordnungskräfte in der Nacht zum Sonntag auf Trab.

Liest man den Polizeibericht am Sonntag durch, so wird ersichtlich, dass die diensttuenden Beamten kaum eine ruhige Minute für sich hatten.

So wurden beispielsweise rund ein Dutzend Schlägereien gemeldet. In Remich gerieten gegen 23.30 Uhr ein halbes Dutzend Personen an der Rue du Pont aneinander. Den beteiligten Personen wurde angeboten, zu einem späteren Zeitpunkt Klage zu führen.

Mehrere Verletzte bei Schießerei in Villerupt Filmreife Szenen spielten sich am Samstag unweit der luxemburgischen Grenze ab. Die Spur führt ins Drogenmilieu.

Gegen Mitternacht kam es zu einem Zwischenfall in Ettelbruck, wo ein Taxifahrer von den Kunden geschlagen wurde. Gegen 1 Uhr wurde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Parteien in Schouweiler gemeldet. Nachdem es hier zu einem Zusammenstoß zweier Wagen auf einem Parkplatz gekommen war, konnten sich beide Parteien beim Ausfüllen des „Constat à l'amiable“ nicht einigen. Kurz nach 2 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen 3 Personen in der Rue du Fort Neipperg, wobei eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ermittlungen wurden aufgenommen.

20 Einsätze wegen Ruhestörungen

Zudem mussten Beamte knapp 20 Mal wegen diverser Ruhestörungen eingreifen. In einigen Fällen konnte keine wirkliche Lärmbelästigung vor Ort festgestellt werden, in den anderen Fällen zeigten sich die Personen einsichtig, so dass die Angelegenheit geregelt werden konnte.



Alkoholkontrolle

Zwischen 20 Uhr und Mitternacht führte die Polizei am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Alkoholkontrollen in Ingeldorf und Diekirch durch. 469 Fahrer mussten sich dem obligatorischen Atemlufttest unterziehen. In fünf Fällen war das Resultat positiv, sodass vier Anzeigen erstellt und eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgestellt wurden. Ein Führerschein wurde vor Ort eingezogen.

Führerscheinentzug

Gegen Mitternacht wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien in Cessingen gesteuert wurde. Der Wagen konnte kurz darauf von der Polizei gestoppt werden. Da der Alkoholtest beim Fahrer positiv war, wurde der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Ebenfalls gegen Mitternacht wurde ein verunfalltes Fahrzeug in Gasperich gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren die Insassen des Fahrzeugs, das gegen einen Mast geprallt war, nicht mehr vor Ort. Sie konnten jedoch kurz danach angetroffen werden. Ein Mann gab an, das Fahrzeug gesteuert zu haben. Ein Alkoholtest verlief positiv. Dem Fahrer wurde daraufhin ein Fahrverbot zugestellt sowie Anzeige erstellt.

