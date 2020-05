Binnen einer Woche haben die Beamten etwa 100 Kontrollen durchgeführt. Die meisten festgestellten Verstöße betrafen die Mundschutzpflicht.

Polizei kontrolliert weiter Hygienevorschriften

Am 11. Mai sind hierzulande die Ausgangseinschränkungen aufgehoben worden. Es gelten allerdings weiterhin strenge Hygienevorschriften, deren Einhaltung weiterhin von der Polizei überprüft werden. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt dabei auf der Berücksichtigung des Social distancing und der Mundschutzpflicht. Dieser muss nämlich getragen werden, wenn kein Mindestabstand zwischen Personen, die nicht zusammen in einem Haushalt leben, eingehalten werden kann.

Die Polizei hat am Dienstag neue Zahlen veröffentlicht. Zwischen dem 18. und dem 24. Mai wurden etwa 100 Kontrollen im Großherzogtum durchgeführt. Die Beamten mussten täglich etwa 15 Personen ein Bußgeld ausstellen. In 90 Prozent der Fälle trugen die Personen in kritischen Situationen keinen Mundschutz. Die restlichen Verstöße betrafen das Social distancing.

So mussten immer wieder Personen verwarnt werden, da sie sich mit zu vielen Leuten aufhielten. In jedem Haushalt dürfen zurzeit nämlich nur sechs Gäste empfangen werden, an öffentlichen Plätzen darf man sich zu 20 Personen treffen. Die sanitären Vorschriften, wie das Einhalten eines Mindestabstands oder gegebenenfalls das Tragen einer Maske, gelten weiterhin. Auch seien immer wieder Personen erwischt worden, die sich illegal an den geschlossenen Stränden des Obersauerstausees aufhielten, so die Polizei.

