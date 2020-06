Sommerzeit ist Motorradzeit. Für die Beamten der Polizei Grund genug, die Biker und ihre Maschinen bei gezielten Kontrollen auf Herz und Nieren zu prüfen.

Lokales 6

Polizei kontrolliert Biker

John LAMBERTY Sommerzeit ist Motorradzeit. Für die Beamten der Polizei Grund genug, die Biker und ihre Maschinen bei gezielten Kontrollen auf Herz und Nieren zu prüfen.

Ganz passables Frühsommerwetter und ein bestenfalls bis Dienstag währendes Nationalfeiertagswochenende: Beste Voraussetzungen für zahlreiche Motorradfahrer, um eine kleine Spritztour ins Grüne zu wagen. Zugleich aber auch für die Polizei, um die Biker und ihre Maschinen mit Blick auf Sicherheit und Lärmschutzregeln etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Biken geht auch leise Motorradfahren liegt voll im Trend. Doch vielen geht der unnötige Dauerlärm in vielbefahrenen Regionen auf die Nerven.

So wie am Sonntag an der N 15 nahe Heidescheidergrund, wo Beamte der Police de la route und mehrerer regionaler Polizeidienststellen am Nachmittag eine der in den Sommermonaten verstärkt durchzuführenden Motorradkontrollen absolvierte.

Ösling als Hotspot für Motorradunfälle

„Gerade das Ösling ist mit seinen attraktiven, kurvenreichen Strecken ein Hotspot für Biker, leider aber auch für schwere Motorradunfälle, welche meist auf überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Selbstüberschätzung und wohl auch schlechter Streckenkenntnis basieren, da die meisten der Unfallfahrer Nicht-Ansässige sind“, erklärt André Schaack, Chefkommissar der Verkehrspolizei.

6 In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty In Heiderscheidergrund wurden am Sonntag rund 25 Motorräder kontrolliert, wobei doch immerhin 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten. Fotos: John Lamberty

„Wie unsere Radarmessungen immer wieder belegen, ist zudem gerade bei den besonders deutlichen Geschwindigkeitsübertretungen der Anteil der Motorradfahrer besonders hoch.“

„Große Mehrheit hält sich an Verordnungen“

Grund genug für die Polizei, im Sommer nun verstärkt Präsenz entlang der Strecken zu zeigen und die Biker gezielt für die Einhaltung der Sicherheits-, aber auch der Lärmschutzregeln zu sensibilisieren. „Die große Mehrheit der Biker hält sich an die Verordnungen, weshalb wir auch nicht pauschal Strecken für Motorräder sperren, sondern lieber die schwarzen Schafe gezielt aussondern wollen“, betont André Schaack.

Oberhalb von Heiderscheidergrund, am Straßentunnel in Richtung Esch/Sauer, ließen am Sonntag denn auch rund 25 Biker ihre Maschinen von der Polizei kontrollieren, wobei immerhin doch 14 Mängel festgestellt und geahndet werden mussten, vom nicht homologierten Auspuff bis hin zum nicht regelkonformen Helmvisier oder anderen Ausstattungsmängeln.

Polizei nimmt Motorradfahrer ins Visier Die Polizei will in den kommenden Wochen auf Strecken, die bei Motorradfahrern beliebt sind, verstärkte Präsenz zeigen.

„Während es bei den meisten mit einem Bußgeld getan ist, muss die Maschine im schlimmsten Fall aber auch an Ort und Stelle immobilisiert werden“, erklärt André Schaack. Da lohnt sich der präventive Check vor dem Aufbruch doch allemal mehr.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.