In den vergangenen Tagen wurde die Polizei wieder vermehrt über Einbrüche in Kenntnis gesetzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Aus dem Polizeibericht

Polizei informiert über Einbrüche - eine Person festgenommen

(lm) - Die Polizei informiert am Mittwoch über mehrere Einbrüche. Zwei Tatverdächtige wurden gefasst.

Einen Einbrecher konnten die Beamten in der Nacht auf Dienstag stellen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, hatte gegen 3 Uhr eine Person versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Laden in der Avenue J.-F. Kennedy in Ettelbrück zu verschaffen. Der Mann konnte noch im Geschäft von der Polizei gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Dienstagnachmittag der Untersuchungsrichterin vorgeführt. Inzwischen befindet sich der Einbrecher in Untersuchungshaft in der Strafvollzugsanstalt in Sanem.

Mit diesen Tipps schützen Sie sich gegen Einbrecher Im Schutze der Dunkelheit sind sie wieder vermehrt unterwegs: Einbrecher. Mit einigen Tricks können Sie ihnen leicht das Handwerk legen.

Ein weiterer Mann wurde am Montag, dem 10. April geschnappt. Hier war die Polizei gegen 17.20 Uhr über einen Fahrzeugeinbruch in der hauptstädtischen Rue d'Anvers informiert worden. Der Täter habe die Dreiecksfenster des Wagen eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen. Im Rahmen der Fahndung konnte am Bahnhof eine tatverdächtige Person gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Strafanzeige gegen den Mann erstellt.

Auch von Dienstag auf Mittwoch kam es mehrfach zu Einbrüchen. Nach Angaben der Polizei wurde in eine Wohnung in der Merler Rue Jean Schoetter, in Keller von Mehrfamilienhäusern in der Belairer Avenue du dix septembre und der Hollericher Rue des girondins eingebrochen. Zudem verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu Baucontainern von Baustellen in der Ehlinger Rue du centre, der Bartringer Route d’Arlon, der Mamer Rue Anna Lindh sowie der Rue Hugo Gernsback in Luxemburg-Kirchberg.

