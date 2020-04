Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, sollen Menschen zu Hause bleiben. Die Polizei wird am Wochenende auf den Straßen und an öffentlichen Plätzen verstärkte Kontrollen durchführen.

Polizei führt am Wochenende verstärkt Kontrollen durch

Sophie HERMES Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, sollen Menschen zu Hause bleiben. Die Polizei wird am Wochenende auf den Straßen und an öffentlichen Plätzen verstärkte Kontrollen durchführen.

Die Polizei wird auch an diesem Wochenende verstärkt prüfen, ob sich die Menschen an die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus halten. Deshalb werden am Wochenende landesweit gezielte Kontrollen stattfinden. Das Hauptaugenmerk liegt bei den Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Geprüft wird aber auch, ob es nicht zu Ansammlungen von Menschengruppen auf der öffentlichen Straße, in Fußgängerzonen oder an anderen öffentlichen Orten kommt.

Die Polizei erinnert daran, dass auch private Zusammenkünfte von Menschen, die nicht zusammenleben, untersagt sind. Sämtlichen Meldungen in diesem Zusammenhang werden die Beamten nachgehen.

Hohe Geldbußen

Wer sich nicht an die Verbote hält, riskiert eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 145 Euro. Wird diese nicht innerhalb von 30 Tagen bezahlt, kann eine Geldstrafe in Höhe des doppelten Betrages ausgestellt werden.

Polizeiarbeit in Zeiten des Notstandes In manchen Punkten hat die Polizei seit der Ausgangssperre auch gute Nachrichten zu vermelden. So ist etwa die Zahl der Einbrüche gesunken.

Sollten Geschäfte, Cafés, Restaurants und Baustellen die Einschränkungen nicht einhalten, wird ein Strafverfahren eingeleitet und das Unternehmen oder die Baustelle administrativ geschlossen. Die Verstöße gegen die Geschäftsschließungen und gegen das Verbot, Kunden zu empfangen, werden mit einer administrativen Geldbuße von bis zu 4.000 Euro bestraft. Im Wiederholungsfall wird der Maximalbetrag der Geldbuße verdoppelt.

