Polizei fahndet nach flüchtigen Dieben in Kirchberg

In Kirchberg wurden am Dienstagmorgen zwei Passanten ausgeraubt. Die Polizei geht davon aus, dass die flüchtigen Täter bewaffnet sind.

(SC) - In Kirchberg wurden am Dienstagmorgen in der Nähe der Rue Léon Hengen gegen 11.10 Uhr zwei Passanten von unbekannten Tätern bedroht. Ihnen wurden ein Mobiltelefon und eine Brieftasche gestohlen. Zu Fuß flüchteten die offenbar bewaffneten Täter dann in Richtung Coque. Eine erste Fahndung bleib ergebnislos, weswegen die Polizei nun einen Zeugenaufruf gestartet hat.

Die beiden Täter sind junge Männer im Alter von rund 19 bis 20 Jahren. Einer der beiden Männer war relativ schlank, der zweite nach Polizeibeschreibung etwas stämmiger. Sie trugen dunkle bis schwarze Oberbekleidung. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer im Besitz einer Schusswaffe oder eines Messers sind.

Zweckdienliche Informationen sind für das Polizeikommissariat Luxemburg unter der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

