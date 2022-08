Nach einem Einbruch in Diekirch sind drei Täter auf der Flucht. Die Behörde bittet die Bevölkerung, mögliche Anhalter zu melden.

Drei Täter flüchtig

Polizei fahndet nach Einbrechern im Raum Diekirch

(jt) - Am Montagvormittag kam es zu einem Einbruch in der Rue Clairefontaine in Diekirch. Von den insgesamt vier flüchtigen Tätern konnte bereits einer ausfindig gemacht werden.

Die Flüchtigen führen jeweils einen Rucksack mit sich und sind in Richtung Sauerwiss weggelaufen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet die Bevölerung, mögliche Anhalter zu melden, statt sie im Auto mitzunehmen.

In diesem Zusammenhang sollen verdächtige Personen der Polizei aus Diekirch (Tel. +352 244 80 1000) oder der Notrufzentrale mitgeteilt werden.

