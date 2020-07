Die Männer sollen am 6. Februar in einem Lokal im Bahnhofsviertel eine größere Geldsumme entwendet haben.

Polizei fahndet nach Dieben

Die Männer sollen am 6. Februar in einem Lokal im Bahnhofsviertel eine größere Geldsumme entwendet haben.

(m.r.) - Die Polizei fahndet im Zusammenhang mit einem Diebstahl am 6. Februar nach zwei unbekannten Männern. Sie sollen eine größere Bargeldsumme in einem Lokal in der Rue Ste. Zithe im hauptstädtischen Bahnhofsviertel entwendet haben.

Hinweise, die zur Ermittlung der Identität der Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort beitragen können, nimmt die Polizei Luxemburg (Tel: 244-401000 oder per E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu) entgegen.

