Polizei erwischt gesuchten Straftäter

Eine Fußpatrouille der Polizei hat in der Nacht zu gestern in Wiltz einen Mann verhaftet.

(m.r.) - Eine Fußpatrouille der Polizei hat in der Nacht zu gestern in Wiltz einen Mann verhaftet. Wie sich bei einer Personenkontrolle herausstellte, war der Mann eine Haftstrafe nicht angetreten. Bei einer anschließenden Körperdurchsuchung fanden die Beamten zudem Drogen. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert. Der Mann wurde in die Strafvollzugsanstalt nach Schrassig gebracht. Warum ein Haftbefehl für ihn vorlag, ist nicht bekannt.