Führerscheinentzüge

Polizei erwischt betrunkene Fahrer

Irina FIGUT Wegen Alkohols am Steuer hat die Polizei am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag mehreren Autofahrern ihre Führerscheine entzogen.