Zeugenaufruf

Polizei ermittelt wegen Vandalismus und Brandstiftung

Die Polizei sucht nach Fällen von Vandalismus, Umweltvergehen und sogar Brandstiftung in den Gemeinden Parc-Hosingen und Clerf nach Zeugen.

(TJ/C.) - Seit dem 15. August 2022 wurden in der Gemeinde Parc-Hosingen vermehrt Fälle von Vandalismus festgestellt. Die Taten richten sich größtenteils gegen gemeindeeigene Einrichtungen.

So kam es in einem Fall auf der N10 zwischen Kohnenhof und Eisenbach zu einem Diebstahl einer Holzbank und eines Holztisches die beide wegen ihrer massiven Bauweise wohl von mehreren Personen und mit Hilfe eines Anhängers oder eines Lieferwagens entwendet worden sein müssen.

Des Weiteren wurden mehrere Graffitis an verschiedenen Orten, u.a. in der Nähe von Consthum festgestellt. In einem weiteren Fall wurde die Holzhütte der Bushaltestelle „Um Schinker“ auf der N7 durch Brandstiftung beschädigt.

Zu einer illegalen Müllablagerung kam es an einer Parallelstraße der N7 in der Nähe von Hosingen, bei der eine größere Menge Abfall illegal in der Natur entsorgt wurde.

Brandstiftung

In Heinerscheid kam es zudem zwischen dem 30. und dem 31.August beim „Centre culturel“ zu einer Brandstiftung, bei der eine mit Papier gefüllte Mülltonne angezündet wurde. Die Tonne wurde ersten Erkenntnissen nach unter das Vordach des Gebäudes der Gemeindeverwaltung gerollt, das Feuer konnte allerdings glücklicherweise nicht übergreifen.

Polizei ermittelt

Im Zusammenhang mit diesen Taten sucht die Polizei nach Zeugen, die Personen im Raum Hosingen möglicherweise auf frischer Tat beobachtet haben oder sonstige verdächtigen Beobachtungen gemacht haben.

Informationen sollen an die Polizeidienststelle Ourdall unter der Telefonnummer (+352) 244831000 oder per E-Mail an police.ourdall@police.etat.lu weitergeleitet werden.

Mehr Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.



