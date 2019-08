Vier Führerscheine wurden am Samstag von Polizeibeamten eingezogen, weil Autofahrer zu tief ins Glas geschaut hatten.

Polizei entzieht alkoholisierten Fahrern die Führerscheine

(sas) - Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Rue de l'industrie in Bartringen gerufen, weil die Beteiligten sich nicht einigen konnten. Vor Ort stellen die Beamten fest, dass eine Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Da der durchgeführte Atemlufttest positiv ausfiel, wurde der Führerschein eingezogen.



Gegen 22 Uhr am Abend wurde der Polizei dann eine Autofahrerin in Schleif gemeldet, die in Schlangenlinien in Richtung Derenbach unterwegs war. In Derenbach hielt die Frau bei einer Kneipe, wo sie dann auch von der Polizei gestellt wurde. Ein Atemlufttest ergab, dass die Fahrerin zu viel getrunken hatte. Der Führerschein wurde eingezogen.



Kampf gegen den Rausch am Lenkrad Wer zu tief ins Glas schaut und dann mit dem Auto fährt, riskiert nicht nur seinen Führerschein. Denn Alkohol am Steuer bleibt eine der häufigsten Ursachen für schwere Unfälle.

Gegen 1 Uhr wurden Beamte auf Patrouillenfahrt in Remerschen auf der N10 auf einen Auffahrunfall aufmerksam und blieben stehen. Als sie mit den Beteiligten redeten, bemerkten sie, dass einer der Autofahrer alkoholisiert war. Der Atemlufttest fiel dann auch positiv aus, sodass der Führerschein eingezogen wurde.

Später, gegen 1.45 Uhr, meldete ein Busfahrer der Polizei dann ein Auto, das in Reckingen/Mess auf der Route des trois cantons mit ausgeschalteten Lichtern mitten auf der Fahrbahn stand. Die Polizisten machten sich auf den Weg und fanden das Auto, in dem auch der Fahrer saß. Da er nach Alkohol roch, musste er einen Atemlufttest machen. Dieser fiel positiv aus, dem Mann wurde die Fahrerlaubnis entzogen.