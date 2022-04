Eigentlich rückten die Beamten wegen eines Wasserschadens aus. Beim Betreten einer Wohnung machten sie eine unerwartete Entdeckung.

Esch/Alzette

Polizei entdeckt durch Zufall Cannabisplantage

Eigentlich rückten die Beamten wegen eines Wasserschadens aus. Beim Betreten einer Wohnung machten sie eine unerwartete Entdeckung.

(m.r.) – Am Freitagnachmittag hat die Polizei bei einem Einsatz zufällig in Esch/Alzette eine Cannabisplantage entdeckt. Den Beamten war in einem Mehrfamilienhaus ein Wasserschaden gemeldet worden. Beim Betreten einer betroffenen Wohnung fanden die Beamten rund 170 Cannabispflanzen. Bei weiteren Durchsuchungen wurden eine größere Menge Cannabis, Samen, eine Gaspistole, ein Schlagring, eine größere Bargeldsumme sowie weitere Utensilien beschlagnahmt.

Doch kein Verkauf von legalem Cannabis in Luxemburg Die Regierung distanziert sich von einem ihrer Versprechen von 2018: Der legale Cannabis-Verkauf ist nicht mehr vorgesehen.

Der Nutzer der Wohnung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.