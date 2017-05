(vb) – Die Polizei sucht nach vier Einbrechern, die sich auf der Flucht befinden. Nach einem Einbruch in Belgien wurden sie in Luxemburg am Gaspericher Kreuz gebremst – durch einen Stau.

Die belgische Polizei verfolgte die Bande am Samstagnachmittag bis zur Grenze. Die Einbrecher setzten ihre Flucht auf der A6 fort. Vor dem Gaspericher Kreuz endete die Fahrt jedoch – dort staute sich der Verkehr.

Die vier Verdächtigen wurden dabei beobachtet, wie sie am Stauende aus ihrem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug flüchteten. Die Polizei fahndet nun nach den mutmaßlichen Einbrechern im Raum Bartringen. Eine der flüchtigen Personen hat langes blondes Haar. Vermutlich tragen die Personen Rucksäcke an sich.

Verdächtige Personen sollten umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 113 gemeldet werden.