(che) - Zwischen dem 23. und dem 24. Juni haben bisher unbekannte Personen Baumaterial in einem Waldstück namens "Homesbësch" in Itzig abgelegt. Die Beamten entdeckten Fenster- und Türrahmen, Holz- und Keramikplatten sowie eine erhebliche Menge an zerbrochenem Glas in einem Gebüsch.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den unbekannten Umweltverschmutzern.

Foto: Polizei

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach diesen Unbekannten. Hinweise können weitergeleitet werden an die Zentrale der städtischen Polizei unter der Telefonnummer 4997-450.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Entsorgung von Müll (Zigaretten, Glas, Glasflaschen usw.) in der Natur, bei sommerlichen und trockenen Wetterverhältnissen, eine erhöhte Brandgefahr darstellt und strafbar ist.