Die Polizei setzt auf Unfallprävention vor der Urlaubszeit. Besitzer von Campern oder Wohnwagen können ihr Fahrzeug am Freitag kostenlos überprüfen lassen.

Polizei bietet Camper-Check an

Wer einen Camper oder Wohnwagen besitzt und vor einer Urlaubsreise sicher gehen will, dass mit dem Fahrzeug und seinen Papieren alles in Ordnung ist, kann am kommenden Freitag an einer kostenlosen Kontrolle teilnehmen, die von der Straßenpolizei organisiert wird.

Am 10. Juli zwischen 12 und 18 Uhr können Besitzer ihr fahrbares Urlaubsdomizil am Hauptsitz der Straßenpolizei in Bartringen (21a, Rue du Chemin de Fer) auf Überladung, Mängel und andere potenzielle Probleme überprüfen lassen.

