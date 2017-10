(str) - Ein Tierquäler rief am Montagnachmittag die Polizei in Differdingen auf den Plan. Mehrere Zeugen hatten die Sicherheitskräfte benachrichtigt, nachdem sie gesehen hatten, wie der Mann in der Nähe eines Parks seinen Hund beim Hals gepackt und dann auf ihn eingeschlagen hatte.

Als die Zeugen den offenbar alkoholisierten Mann auf sein Handeln ansprachen, ging er weg und ließ den Hund zurück. Polizeibeamte nahmen das Tier daraufhin mit zur Wache.



Nach kurzer Zeit meldete sich der Besitzer und wollte seinen Hund wieder mitnehmen. Da der Mann erkennbar betrunken und zudem sehr aggressiv war, hielten die Polizeibeamten Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft.



Diese entschied, das Tier zu beschlagnahmen und es in einem Tierasyl unterzubringen. Gegen den Besitzer wurde ein Strafverfahren wegen Tierquälerei eingeleitet.