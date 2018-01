Von Jacques Ganser



Die Debatte um die zwei funkelnagelneuen Tesla-S der Polizei entpuppt sich als Sturm im Wasserglas. Die beiden 100.000 Euro teuren Elektrowagen, welche bereits im September geliefert wurden, stehen vorläufig noch in der Polizeigarage. RTL hatte gemeldet, Sandweiler habe die Wagen abgelehnt. Schuld daran sei die Blaulichtanlage, die erst noch an die Wagen angebracht werden muss. Laut Manuel Ruggiu, operationellem Leiter der Homologationsstelle der SNCA, sei dies aber nicht der Fall. Die ganze Prozedur sei wohl zeitlich aufwendig, dies aber nur, weil die Polizei die Anmelde- und Homologationsprozedur strikt einhalte.

Autos waren noch gar nicht in Sandweiler



"Wir haben überhaupt nichts verweigert oder zurückgewiesen, wir haben die Wagen hier in Sandweiler noch nicht einmal gesehen", so Ruggiu. Wie bei jeder Änderung an einem Neuwagen benötigen die Lichtanlagen der beiden Teslas zuerst eine Konformitätsbescheinigung, bevor sie montiert werden. Die Polizei will dies in ihrer Werkstatt selbst tun, andere Autohersteller lieferten die Lichtanlage bereits fertig montiert ab Werk.



Wir haben überhaupt nichts verweigert oder zurückgewiesen, wir haben die Wagen hier in Sandweiler noch nicht einmal gesehen.



"Da Tesla keine Anlage ab Werk einbaut, wird der TÜV in Luxemburg für die Abnahme zuständig sein", so Ruggiu." Es geht dabei um die Geschwindigkeitstests, da die Einsatzwagen später mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sein werden. "Der TÜV wird diese Tests auf seiner Strecke in Deutschland durchführen und die Bescheinigung ausstellen, dann werden die Wagen hier homologiert. Alles also ein ganz normaler Ablauf."

Ruggiu kann nicht nachvollziehen, wieso das Ganze jetzt als Panne dargestellt wird. " Die Polizei wird jetzt mit Häme überzogen, obwohl sie die Regeln respektiert, die für jeden Autobesitzer gelten", so Ruggiu. Nach den Tests und der Anmeldung werden die Fahrzeuge also demnächst wohl auf Luxemburger Straßen zu bewundern sein. Inklusive Blaulicht.

RTL hat den Titel seines Artikels in Zwischenzeit abgeändert: Aus " Nei Police-Tesla kommen nët duerch Sandweiler" wurde jetzt: " Ouni TÜV kënnt Police-Tesla nët durch Sandweiler".