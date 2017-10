(jag / DS) - Die CSV Stad kritisiert die Entscheidung des nationalen Fernsehsenders "RTL Télé Lëtzebuerg", bei den Rundtischgesprächen zu den Gemeindewahlen den CSV-Kandidaten Serge Wilmes gegen die Schöffin und erste Co-Spitzenkandidatin von "Déi Greng", Sam Tanson, antreten zu lassen. Laut CSV-Stadverband müsste sich die aktuelle DP-Bürgermeisterin Lydie Polfer Serge Wilmes stellen.



In sämtlichen anderen Duellen sei der aktuelle Bürgermeister gegen den Spitzenkandidaten der stärksten Oppositionspartei angetreten. Dies sei auch für die Stadt Luxemburg so vorgesehen und auch bereits so geplant gewesen, allerdings habe RTL Serge Wilmes zwei Tage vor dem Aufzeichnungstermin am 4. Oktober darüber informiert, dass er gegen Sam Tanson antreten werde. Bürgermeisterin Lydie Polfer hingegen soll gegen LSAP-Spitzenkandidat Marc Angel ins Rededuell.

Wilmes: "Kann das nicht nachvollziehen"



"Ich kann diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen", so Serge Wilmes. "Wir wurden vor zwei Wochen auf dieses Duell vorbereitet, und nun wird in letzter Minute eine Kehrtwende vollzogen. Ich bin Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei in der Stadt Luxemburg und sollte deshalb wie im Falle von Differdingen oder Düdelingen gegen den amtierenden Bürgermeister antreten."

Laut Wilmes beruft sich RTL auf die redaktionelle Entscheidungsfreiheit, Gäste auszuwählen. Zudem sei Wilmes vor kurzem erst in der "Taxi-Interview"- Serie von RTL zu Wort gekommen.



"Dieses Interview kann man in keiner Hinsicht mit einem Wahlduell vergleichen", so Wilmes. Seiner Meinung nach wolle man den Zuschauern ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten vorenthalten. Wie Wilmes betont, steht er weiterhin für ein Fernsehduell mit Lydie Polfer zur Verfügung.



Auf Nachfrage hin erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer, dass sie die Entscheidung über die Zusammensetzung des Rededuells nicht beeinflusst habe. Sie sei zu jeder Zeit bereit, mit jedem Kandidaten eine Debatte zu führen.



RTL reagiert



Am späten Nachmittag hat "RTL Télé Lëtzebuerg" in einer Pressemitteilung auf die Auseinandersetzung reagiert. Der Sender gibt zu, dass ursprünglich ein Rededuell zwischen Bürgermeisterin Lydie Polfer und dem CSV-Herausforderer Serge Wilmes geplant war. Zu der Änderung sei es aus journalistischen Überlegungen heraus gekommen. Der Sender verspricht sich von der neuen Zusammensetzung eine breitere Debatte und ein "größeres Spektrum an politischen Ideen", wovon auch der Zuschauer profitieren würde.



Die Entscheidung sei "en toute indépendance et liberté" getroffen worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Wechsel sei den betroffenen Kandidaten kurzfristig am 2. Oktober mitgeteilt worden. Alle Kandidaten seien mit der Änderung einverstanden gewesen, auch Serge Wilmes. Die Redaktion von "RTL Télé Lëtzebuerg" zeigt sich denn auch überrascht, dass die CSV-Stad kurz vor der Aufzeichnung der Sendung mitgeteilt hat, dass sie nicht mehr an der Debatte teilnehmen will.



Der Sender verweist zudem darauf, dass das TV-Duell ein eigener Beitrag ist, der nichts mit den Debatten der offiziellen Kampagne, die von der Regierung geleitet wird, zu tun habe. Bei den eigenen Beiträgen orientiere sich der Sender an den "critères journalistiques en phase avec sa ligne éditoriale".