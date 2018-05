„Polemik schadet nur der Sache“

Christiane Leclerc über das Ende von Stop Dioxin und warum es sich lohnt, sich für seine Belange einzusetzen

„Unser Ziel war es nie, dass das Stahlwerk Esch-Schifflingen geschlossen wird“, stellt Christiane Leclerc klar. „Wir wollten nur, dass es sauber produziert“, so die ehemalige Präsidentin von Stop Dioxin. Ehemalige deshalb, weil die Schifflinger Bürgerinitiative in der Generalversammlung am 24. April von ihren Mitgliedern einstimmig aufgelöst wurde. Die Ziele seien erreicht, hieß es, und da das Stahlwerk seit einigen Jahren geschlossen ist, ergibt die Klarstellung Sinn.



Die Entscheidung das Werk zu schließen sei eine rein wirtschaftliche und habe damit zu tun, dass das Billigsegment, in dem das Werk tätig war, zu hiesigen Bedingungen unprofitabel geworden ist, so Leclerc ...