Wetterprognose

Polarkälte bringt Luxemburg einen kurzen Wintergruß

Vor 54 Minuten

Vorübergehend strömt in der Nacht Polarluft nach Luxemburg. Es gibt Schneeschauer bis in tiefe Lagen. Auf den Straßen kann es glatt sein. Morgen und am Freitag sind noch weitere Schneeschauer möglich. Ab dem Wochenende wird es wieder ruhiger und milder.