La SNCB invite les voyageurs à utiliser une ligne alternative avec correspondance à Athus.

Plus de trains entre Virton et Rodange dès le 29 juillet

(nal) - L’annonce de la suppression, par les CFL, des trains entre Virton (B) et Rodange, aux heures de pointe, a fait réagir les Amis du rail, une association belge de défense des usagers. « Nous avons été informés que les automotrices CFL série 2200 ne pourraient plus circuler sur le réseau Infrabel à partir du 1er août », indique Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du Rail. « Le GSM-R de ces rames serait non conforme sur le réseau belge. Dès lors, les CFL ont décidé de ne plus circuler vers Virton à partir du 29 juillet alors qu’initialement l’arrêt de la circulation était prévu à partir du 26 août suite aux nombreux chantiers dans la région frontalière de Rodange et Athus. »



Les Amis du Rail ont interpellé la Société Nationale des Chemins de fer belges afin qu’elle mette en service des bus de substitution. La SNCB, en partenariat avec les CFL, vient de faire savoir qu’elle invite les voyageurs à utiliser une ligne alternative avec correspondance à Athus.

« Actuellement, les CFL assurent les ressources pour des trains P entre Virton et Rodange durant les heures de pointe », rappelle Alessandra Nonnweiler, chargée de gestion au service communication des CFL. « Les voyageurs peuvent alors continuer leur parcours via correspondance à Rodange.



À partir du lundi 29 juillet, en effet, les trains de pointe Virton - Rodange seront supprimés dans les deux sens. Ces suppressions font suite à de multiples travaux entre Rodange et Virton. » Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, détaille les alternatives proposées aux voyageurs concernés.



Alternatives



« Le matin, les voyageurs du train P 7617 de 6h30 au départ de Virton vers Rodange seront invités à prendre le train P 7664 de 6h09 vers Athus, où ils pourront prendre une correspondance pour une arrivée à Luxembourg à 7h10, au lieu de 7h27 », précise-t-il. «



Quant aux voyageurs du train P 7618 de 7h30 au départ de Virton vers Rodange ils seront invités à prendre le train P7667 de 7h09 ou le train P 7684 de 7h38 vers Athus, où ils pourront prendre une correspondance pour une arrivée à Luxembourg à 8h10 avec le train de 7h09 ou à 8h40 avec le train de 7h38 au lieu de 8h27 ».



Le soir, au lieu d’un départ à 16h04, 17h04 et 18h04 de Luxembourg vers Rodange pour arriver à Virton à 17h02, 18h02 et 19h02, les voyageurs seront invités à prendre les trains de 16h20, 17h20 ou 18h20 vers Athus pour arriver à Virton à 17h21, 18h21 et 19h21. Les horaires de tous les trains de Virton vers Luxembourg sont consultables sur le site web de la SNCB, via le planificateur de voyage.