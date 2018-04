Der Abriss des ehemaligen Monopol-Gebäudes an der Route d'Esch in Gasperich hat begonnen. Auf dem Areal sollen zwei neue Wohnkomplexe entstehen.

Platz schaffen in Gasperich

Rosa CLEMENTE Das Gebäude an der Route d'Esch, das in den vergangenen Jahren eine belgische Supermarktkette beherbergte, ist bei vielen noch als Monopol-Gebäude bekannt. Nun sollen an dieser Stelle zwei große Wohnkomplexe entstehen.

An der Route d'Esch in Gasperich rollen die Bagger. Seit einigen Wochen schon ist die Fläche rund um das ehemalige Monopol-Gebäude abgesperrt, da die Abrissarbeiten auf diesem Areal bereits voll im Gange sind. Nun soll auch das noch stehende Betongebäude abgerissen werden. Danach folgt die komplette Sanierung des Standorts.

In Zukunft sollen an dieser Stelle zwei moderne Wohngebäude entstehen. Die Initiative zu diesem ehrgeizigen Projekt war zuerst von einem Promotor aus den Niederlanden ausgegangen. Nach finanziellen Schwierigkeiten und einer internen Umstrukturierung verkaufte er das Projekt zu gleichen Teilen an drei Hauptakteure in Luxemburg: die Unternehmen BPI Luxembourg, Félix Giorgetti und Immobel. Diese entwickelten zusammen den Plan für das Bauprojekt Living Stone – was soviel heißt wie „lebender Stein“.



251 Wohnungen sollen entstehen



Eine Pressesprecherin des Unternehmens Félix Giorgetti, erklärt, dass die Aushubarbeiten auf der Baustelle Anfang Juli beginnen werden. Der bevorstehende Baubeginn des ersten Wohngebäudes mit 131 Appartments ist derweil auf September dieses Jahres festgelegt worden. Danach soll der Bau des zweiten Gebäudes folgen. Insgesamt werden auf dem Gelände rund 251 Wohnungen entstehen. Dem Unternehmen Félix Giorgetti zufolge sind die Schlüsselübergaben voraussichtlich für Ende 2020, beziehungsweise Anfang 2021 geplant.



Der Standort, auf dem die Wohnfläche entstehen wird, hat den Verantwortlichen des Projekts nach „ein hohes Wertsteigerungspotenzial und stellt exzellente Investitionsmöglichkeiten dar“. Nur noch wenige Wohnungen sollen übrig sein. Der Verkauf entpuppe sich also bereits jetzt als voller Erfolg, so die Pressesprecherin. Bereits jetzt steht fest, dass der Supermarkt Delhaize im Wohnpark Living Stone wieder einen Platz finden wird. Momentan stehen auch noch sieben weitere Handelsflächen zum Mieten oder Kaufen frei; alle ab einer Größe von 50 Quadratmeter.



Kein Zugang über die Route d'Esch



Der künftige Wohnpark befindet sich zwischen der Route d'Esch und dem Grünpark in Cessingen. Living Stone ist also gut an den öffentlichen Verkehr und das Autobahnnetz angebunden. Jedoch sollen die Eingänge beider Gebäude nicht über die Route d'Esch erfolgen.



Die neue Straße, die senkrecht zur Route d'Esch gebaut wird, soll den Bewohnern einen direkten Zugang zu beiden Living-Stone_gebäuden ermöglichen. Quelle: Félix Giorgetti SARL

Die Stadt Luxemburg hat zu diesem Zweck einen Bebauungsplan genehmigt: Eine neue Straße soll senkrecht zur Route d'Esch gebaut werden, um einen direkten Zugang zum Wohnpark zu ermöglichen.

„Falls in einer späteren Phase dieses Gebiet noch weiter ausgebaut wird, kann die neue Straße möglicherweise an eine bereits bestehende Straße geknüpft werden. Im Moment ist aber nur eine Sackgasse vorgesehen“, erklärt die Pressesprecherin.

In dem alten Monopol-Kaufhaus an der Route d'Esch fand im September 2013 die Abriss-Party "Goodbye Monopol 2" statt:

