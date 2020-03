Kostenlose Plastiktüten müssten eigentlich in allen Geschäften seit längerem tabu sein. An diese Vorgabe hat sich ein Betrieb nicht gehalten - es folgten Konsequenzen.

Plastikverbot nicht beachtet: Geldbuße für einen Betrieb

(SH) - Seit dem 31. Dezember 2018 dürfen in den Luxemburger Geschäften keine kostenlosen Plastikbeutel mehr an die Kunden übergeben werden. Daran gehalten haben sich jedoch nicht alle Geschäftsleute.

Im November und Dezember vergangenen Jahres hat die Zollverwaltung auf Nachfrage der Umweltverwaltung hin an 450 Verkaufsstellen – Geschäfte aber auch Restaurants und andere Einrichtungen – Kontrollen durchgeführt. In 28 Fällen (6,25 Prozent) wurde ein Verstoß gegen das Gesetz festgestellt. Die Zollbeamten haben zu diesem Anlass noch einmal auf die Regeln betreffend des Verbots, Plastikbeutel auszugeben, hingewiesen.

An 450 Verkaufsstellen wurden Kontrollen durchgeführt. Foto: Umweltverwaltung

Im Februar dieses Jahres haben Beamte der Kontroll- und Inspektionseinheit der Umweltverwaltung an jenen 28 Verkaufsstellen, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten, erneute Kontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein Verstoß festgestellt. Der betroffene Betrieb wurde mit einer administrative Geldbuße in Höhe von 500 Euro sanktioniert.

