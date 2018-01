Von Jacques Ganser



Es war bisher eine sehr bequeme Lösung: Kunststoffmüll, den in der EU niemand haben wollte, wurde ganz einfach nach China exportiert. Dort wurde er sortiert und aufbereitet oder aber einfach deponiert und verbrannt. Doch seit dem 1. Januar hat China den Import von insgesamt 24 Abfallsorten verboten, weitere Materialien wie Holzabfälle und Schrotte sollen später folgen. Bleiben wir nun auf unseren Müllbergen sitzen?



„Im Prinzip stellt dies für Luxemburg kein Problem dar“, so Robert Schmit, Direktor der Umweltverwaltung. „Im Gegensatz zu Deutschland, wo jegliche Kunststoffabfälle im „Gelben Sack“ gesammelt wurden, wird in Luxemburg immer darauf geachtet, die verschiedenen Qualitäten getrennt einzusammeln. Dies gilt insbesondere für die blauen Valorlux-Säcke.“

Deutschland stand damit vor dem Problem, dass die Sortierbetriebe die Abfälle von minderer Qualität nicht mehr akzeptierten. Der Müll musste dann nach China exportiert werden. „Die Plastikabfälle aus Luxemburg wandern zum großen Teil zum Recycling in die Nachbarstaaten“, so Schmit. So werden PET-Flaschen in Frankreich geschreddert. Das Material wir reimportiert und von der Firma Plastipak/LuxPET in Niederkerschen bei der Herstellung neuer PET-Formen wiederverwendet. Zudem werden die Empfänger von Plastikmüll regelmäßig kontrolliert, z.B durch Mitarbeiter von Valorlux oder der „Superdreckskëscht“.

Vermeidung und Recycling



So wurden alleine im Jahr 2016 rund 1.150 Tonnen Kunststoff-Siloplanen in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium eingesammelt. „Ein Export von Kunststoffmüll nach China steht deshalb in Luxemburg nicht zur Debatte“, meint Schmit. Geliefert wird nur in die Nachbarstaaten bzw. in andere EU-Staaten. Allerdings könne man nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass am Ende doch noch Abfälle aus ausländischen Sortieranlagen in China landen. Die Umweltverwaltung hat hier keine Kontrollmöglichkeiten.

Luxemburg setzt vor allem auf die Vermeidung dieser Abfälle. Das Einführen des EcoSac-Systems, die seit dem 1. Januar gesetzlich eingeführte Kostenpflicht für Plastiktüten, der Ausbau von Mehrwegsystemen oder die Werbung für Leitungswasser anstatt Kunststoffflaschen sind Beispiele dafür. Insgesamt wurden im Jahre 2015 laut STATEC mehr als 37 000 Tonnen Kunststoffabfälle in Luxemburg eingesammelt, Tendenz steigend. Die Recyclingquote lag bei den Kunststoffabfällen im gleichen Jahr bei 32,5 Prozent.